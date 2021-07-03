Спасатели вытащили двух утопленников из прудов в Набережных Челнах

Казань, 3 июля. Двое мужчин утонули в Татарстане за одно утро. Один из погибших мог быть пьян. Полиция расследует причины случившегося.

Трагедия произошла на Каме. Сотрудники МЧС вытащили из водоемов тела двух мужчин. Труп одного был обнаружен в 15 метрах от берега на глубине трех метров. Второй был найден напротив пляжа Сандали.

По предварительным данным, в момент гибели один мужчина был в состоянии алкогольного опьянения. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают причины и обстоятельства случившегося.

Житель Саратовской области пытался спасти девочку из воды и утонул вместе с ней. Ему удалось отправить к берегу одного мальчика, но спасти девятиклассницу не получилось — он нырнул за ней, но утонул сам.