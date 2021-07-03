Пьяный мужчина похитил мальчика с площадки в Нижнем Новгороде

Нижний Новгород, 3 июля. Незнакомец затащил гулявшего по детской площадке мальчика в свою квартиру и удерживал в ванной. Полиция возбудила уголовное дело.

Инцидент произошел на улице Республиканской в Советском районе, сообщает МВД.

Пьяный мужчина увел семилетнего мальчика с детской площадки. Он затащил ребенка к себе домой и заставил пойти купаться в ванну. В течение получаса мальчик находился в воде. Потом похитителя задержали сотрудники правоохранительных органов. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье "Похищение человека". Специалисты устанавливают мотивы преступления.

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