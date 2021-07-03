Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Архангельск Владивосток Вологда Воронеж Екатеринбург Калининград Карелия Краснодар Крым Мурманск Нижний Новгород Новгород Новосибирск Оренбург Пермь Псков Самара Сыктывкар Хабаровск Челябинск
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
03 июля 18:53
18:51
Экономика
Названы эффективные средства против битумных пятен на авто
18:50
Армия
Замминистра обороны Японии провел параллель между Перл-Харбором и учениями ВМФ РФ
18:50
Экономика
Рынок жилья положительно реагирует на снятие админбарьеров
18:49
Политика
Явлинский отказался от участия в выборах ради молодых политиков
18:46
Наука
Ученые нашли новое объяснение крупным размерам ядра Меркурия
18:45
Политика
Количество участников встречи по Сирии в Нур-Султане сократили из-за COVID-19
18:40
Весь мир
Полиция Ирака предотвратила нападение на аэропорт Багдада
18:37
Общество
Психолог перечислила способы предотвратить эмоциональное выгорание на работе
18:37
Общество
Российский блогер назвала лучшее место для отдыха на Черном море
18:36
Экономика
Спрогнозировано повышение ипотечных ставок в России
Все новости

Пьяный мужчина похитил мальчика с площадки в Нижнем Новгороде
Происшествия
Пьяный мужчина похитил мальчика с площадки в Нижнем Новгороде
Невские Новости  /  Анастасия Барашкова

Нижний Новгород, 3 июля. Незнакомец затащил гулявшего по детской площадке мальчика в свою квартиру и удерживал в ванной. Полиция возбудила уголовное дело.

Инцидент произошел на улице Республиканской в Советском районе, сообщает МВД.

Пьяный мужчина увел семилетнего мальчика с детской площадки. Он затащил ребенка к себе домой и заставил пойти купаться в ванну. В течение получаса мальчик находился в воде. Потом похитителя задержали сотрудники правоохранительных органов. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье "Похищение человека". Специалисты устанавливают мотивы преступления.

Житель Сочи пытался похитить ребенка, чтобы показать ему, как опасен мир.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Пьяный мужчина похитил мальчика с площадки в Нижнем Новгороде
педофил ребенок мужчина
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru