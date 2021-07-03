Сенатор Пушков предложил переименовать Киев после ошибки американских СМИ

Москва, 3 июля. Столица Украины должна переименоваться из Киева в Улан-Батор, заявил российский сенатор Алексей Пушков.

Американское СМИ допустило ошибку и показало в эфире карту, назвав Улан-Батор столицей Украины. Пушков, комментируя этот инцидент, напомнил о том, что Киев всегда старается угодить Вашингтону.

«Поскольку власти Украины всегда согласны с тем, что исходит от США, то они срочно должны переименовать Киев в Улан-Батор», — написал сенатор в Twitter.

Ранее сообщалось, что Пушков упрекнул Евросоюз в сотрудничестве с проамериканскими странами. По его словам, этим государствам «стоило бы помолчать».