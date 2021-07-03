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Доктор Мясников перечислил россиянам главные ошибки в измерении давления

  /   Обновлено: 03 июля 2021 18:29
Общество
Доктор Мясников перечислил россиянам главные ошибки в измерении давления
wikipedia.org  /  Dmitry Rozhkov / CC BY-SA 4.0

Москва, 3 июля. Наиболее частые ошибки, которые люди допускают во время измерения давления, перечислил популярный российский врач Александр Мясников.

При измерении артериального давления необходимо помнить о ряде простых правил. В проведении этой процедуры огромную роль играет поза, в которой находится человек. Кроме того, нужно отказаться от измерения давления сразу после физических нагрузок, отметил теледоктор.

«Ты должен прийти и несколько минут спокойно посидеть. Облокотившись на спинку и ноги не перекрещивая. Это может поднять давление до десяти миллиметров ртутного столба», — пояснил он в эфире канала «Россия-1».

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