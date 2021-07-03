Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Архангельск Владивосток Вологда Воронеж Екатеринбург Калининград Карелия Краснодар Крым Мурманск Нижний Новгород Новгород Новосибирск Оренбург Пермь Псков Самара Сыктывкар Хабаровск Челябинск
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
03 июля 18:52
18:51
Экономика
Названы эффективные средства против битумных пятен на авто
18:50
Армия
Замминистра обороны Японии провел параллель между Перл-Харбором и учениями ВМФ РФ
18:50
Экономика
Рынок жилья положительно реагирует на снятие админбарьеров
18:49
Политика
Явлинский отказался от участия в выборах ради молодых политиков
18:46
Наука
Ученые нашли новое объяснение крупным размерам ядра Меркурия
18:45
Политика
Количество участников встречи по Сирии в Нур-Султане сократили из-за COVID-19
18:40
Весь мир
Полиция Ирака предотвратила нападение на аэропорт Багдада
18:37
Общество
Психолог перечислила способы предотвратить эмоциональное выгорание на работе
18:37
Общество
Российский блогер назвала лучшее место для отдыха на Черном море
18:36
Экономика
Спрогнозировано повышение ипотечных ставок в России
Все новости

Полиция Ирака предотвратила нападение на аэропорт Багдада
Весь мир
Полиция Ирака предотвратила нападение на аэропорт Багдада
Global Look Press  /  Ameer Al Mohammedaw/dpa

Багдад, 3 июля. Министерство обороны Ирака объявило о предотвращении нападения на военную базу, расположенную на территории международного аэропорта Багдада. Об этом сообщает агентство Anadolu.

Согласно официальному докладу, сотрудниками полиции в районе Аль-Джихад на западе иракской столицы была обнаружена пусковая установка с восемью реактивными снарядами по типу «Град». Там же был задержан подозреваемый в попытке запуска ракет.

Командующий спецоперацией иракский генерал-майор Ахмед Салим подтвердил, что планируемое нападение было направлено против международного аэропорта Багдада, где размещается контингент ВС США.

Ни одна из участвующих в иракском конфликте сторон пока не взяла на себя ответственность за попытку пуска ракет. Однако стоит заметить, что подобные инциденты происходят довольно часто, причем ответственные редко говорят о своей причастности. Ранее, в конце мая, полицейскими уже была предотвращена попытка аналогичной атаки по объектам американской базы.

С начала текущего года в Ираке нанесено несколько ударов по военным базам США. Руководство Соединенных Штатов возложило вину за нападения на проиранские вооруженные формирования. Впрочем, представители Тегерана неоднократно опровергали причастность к нанесению ударов по территории американских военнослужащих Соединенных Штатов. Более того, Иран считает подобные действия недопустимыми, так как они нарушают международное право. Об этом накануне заявил постпред страны при ООН Маджид Тахт-Раванчи.

Вернуться назад

Все новости / Весь мир / Полиция Ирака предотвратила нападение на аэропорт Багдада
безопасность ирак багдад
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru