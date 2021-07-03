Полиция Ирака предотвратила нападение на аэропорт Багдада

Багдад, 3 июля. Министерство обороны Ирака объявило о предотвращении нападения на военную базу, расположенную на территории международного аэропорта Багдада. Об этом сообщает агентство Anadolu.

Согласно официальному докладу, сотрудниками полиции в районе Аль-Джихад на западе иракской столицы была обнаружена пусковая установка с восемью реактивными снарядами по типу «Град». Там же был задержан подозреваемый в попытке запуска ракет.

Командующий спецоперацией иракский генерал-майор Ахмед Салим подтвердил, что планируемое нападение было направлено против международного аэропорта Багдада, где размещается контингент ВС США.

Iraq police intercept attack on Baghdad airport https://t.co/QO8qLkvGqZ — Middle East Monitor (@MiddleEastMnt) July 3, 2021

Ни одна из участвующих в иракском конфликте сторон пока не взяла на себя ответственность за попытку пуска ракет. Однако стоит заметить, что подобные инциденты происходят довольно часто, причем ответственные редко говорят о своей причастности. Ранее, в конце мая, полицейскими уже была предотвращена попытка аналогичной атаки по объектам американской базы.

С начала текущего года в Ираке нанесено несколько ударов по военным базам США. Руководство Соединенных Штатов возложило вину за нападения на проиранские вооруженные формирования. Впрочем, представители Тегерана неоднократно опровергали причастность к нанесению ударов по территории американских военнослужащих Соединенных Штатов. Более того, Иран считает подобные действия недопустимыми, так как они нарушают международное право. Об этом накануне заявил постпред страны при ООН Маджид Тахт-Раванчи.