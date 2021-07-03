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Приговор убитой жительнице Самары отменили на стадии апелляции

  /   Обновлено: 03 июля 2021 18:28
Происшествия
Приговор убитой жительнице Самары отменили на стадии апелляции
pixabay.com  /  qimono

Самара, 3 июля. Областная инстанция отменила приговор районного суда и оправдала убитую вдову местного бизнесмена, которого отравили во время вечеринки в загородном доме.

По имеющимся данным, женщину признали непричастной к гибели супруга. Позднее она стала потерпевшей в деле о смерти предпринимателя. Также местная жительница подавала иск к Минфину РФ с требованием о компенсации морального вреда из-за преследования. Позднее суд обязал департамент выплатить истице 1,75 млн рублей.

Тело женщины нашли в ее квартире в начале июля 2021. Злоумышленники нанесли пострадавшей многочисленные колото-резаные раны, которые стали причиной ее смерти.

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