Пентагон сменил командующего военным контингентом в Афганистане

Вашингтон, 3 июля. Министр обороны США Ллойд Остин утвердил план передачи командования миссией в Афганистане от генерала Скотта Миллера генералу Фрэнку Маккензи.

Согласно информации, смена военного руководства была проведена в рамках процесса вывода американских войск с территории Афганистана. Об этом заявил представитель Пентагона Джон Кирби во время брифинга 2 июля.

По его словам, Маккензи продолжит контролировать проведение различных контртеррористических операций, необходимых для защиты Соединенных Штатов от Афганистана.

Сообщалось, что оборонное ведомство США обсуждает с Узбекистаном, Таджикистаном и другими странами военное сотрудничество после вывода американских войск из Афганистана. Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби отметил, что никаких решений о восстановлении военной базы в Узбекистане пока не принято.