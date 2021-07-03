Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Архангельск Владивосток Вологда Воронеж Екатеринбург Калининград Карелия Краснодар Крым Мурманск Нижний Новгород Новгород Новосибирск Оренбург Пермь Псков Самара Сыктывкар Хабаровск Челябинск
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
03 июля 18:52
18:51
Экономика
Названы эффективные средства против битумных пятен на авто
18:50
Армия
Замминистра обороны Японии провел параллель между Перл-Харбором и учениями ВМФ РФ
18:50
Экономика
Рынок жилья положительно реагирует на снятие админбарьеров
18:49
Политика
Явлинский отказался от участия в выборах ради молодых политиков
18:46
Наука
Ученые нашли новое объяснение крупным размерам ядра Меркурия
18:45
Политика
Количество участников встречи по Сирии в Нур-Султане сократили из-за COVID-19
18:40
Весь мир
Полиция Ирака предотвратила нападение на аэропорт Багдада
18:37
Общество
Психолог перечислила способы предотвратить эмоциональное выгорание на работе
18:37
Общество
Российский блогер назвала лучшее место для отдыха на Черном море
18:36
Экономика
Спрогнозировано повышение ипотечных ставок в России
Все новости

Пентагон сменил командующего военным контингентом в Афганистане

  /   Обновлено: 03 июля 2021 18:38
Армия
Пентагон сменил командующего военным контингентом в Афганистане
wikipedia.org  /  USGS / Public Domain

Вашингтон, 3 июля. Министр обороны США Ллойд Остин утвердил план передачи командования миссией в Афганистане от генерала Скотта Миллера генералу Фрэнку Маккензи.

Согласно информации, смена военного руководства была проведена в рамках процесса вывода американских войск с территории Афганистана. Об этом заявил представитель Пентагона Джон Кирби во время брифинга 2 июля.

По его словам, Маккензи продолжит контролировать проведение различных контртеррористических операций, необходимых для защиты Соединенных Штатов от Афганистана.

Сообщалось, что оборонное ведомство США обсуждает с Узбекистаном, Таджикистаном и другими странами военное сотрудничество после вывода американских войск из Афганистана. Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби отметил, что никаких решений о восстановлении военной базы в Узбекистане пока не принято.

Вернуться назад

Все новости / Армия / Пентагон сменил командующего военным контингентом в Афганистане
сша афганистан пентагон
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru