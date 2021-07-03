Пилот «Ред Булла» Ферстаппен выиграл квалификацию Гран-при Австрии

Шпильберг, 3 июля. Гонщик команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен победил в квалификации Гран-при Австрии.

Квалификация Гран-при Австрии завершилась на трассе в Шпильберге 3 июля. По ее итогам поул-позицию завоевал гонщик «Ред Булла» Макс Ферстаппен. Лучший круг он преодолел за 1 минуту 3,720 секунды.

Второй результат показал Ландо Норрис, выступающий за «Макларен». Серхио Перес из «Ред Булла» занял третье место, а семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон из «Мерседеса» стал четвертым. Неудачно выступил в квалификации Гран-при Австрии российский гонщик Виктор Мазепин. Пилот команды «Хаас» стал 20-м. Напарник россиянина Мик Шумахер показал 19-й результат.

Ранее монгольский этап ралли «Шелковый путь» был отменен из-за ситуации с COVID-19. Об этом журналистам рассказал вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.