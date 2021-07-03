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Пентагон направит два новых подразделения ВС США в Афганистан и Катар

  /   Обновлено: 03 июля 2021 18:30
Армия
Пентагон направит два новых подразделения ВС США в Афганистан и Катар
wikipedia.org  /  Jeffrey Alexander via The U.S. Army

Вашингтон, 3 июля. Два новых подразделения армии США будут размещены в Кабуле и Дохе. Об этом заявил официальный представитель Пентагона Джон Кирби.

По его словам, отправку подразделений одобрил министр обороны Соединенных Штатов Ллойд Остин. Группу военных, которые будут направлены в столицу Афганистана, возглавит контр-адмирал ВМС Питер Вейсли. Они будут защищать американское дипведомство и обеспечивать безопасность в международном аэропорту Кабула.

Вторая группировка военнослужащих ВС США под командованием бригадного генерала Кертиса Баззарда отправится в Доху. Перед ними поставлена задача обеспечивать финансовую поддержку афганских сил безопасности.

Ранее сообщалось, что Турция возьмет под свой контроль международный аэропорт Кабула после того, как силы НАТО завершат свой вывод из Афганистана.

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сша афганистан пентагон катар
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