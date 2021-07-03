ВМС Италии получили первый истребитель F-35B

Рим, 3 июля. Истребитель пятого поколения F-35B американского производства поступил на вооружение итальянского авианосца Cavour.

Пилоты и техники нового самолета прошли обучение в США и готовы к обслуживанию F-35 на борту авианосца ВМС Италии, сообщает портал Defense News.

Перед перелетом на борт Cavour истребитель прошел финальную проверку работоспособности всех своих бортовых систем на итальянской авиабазе Камери. Всего Италия должна получить в распоряжение своих вооруженных сил 90 истребителей F-35, из них 30 в палубном варианте исполнения.

Ранее стало известно о приобретении Швейцарией крупной партии американских боевых самолетов F-35 для обновления парка своих ВВС.