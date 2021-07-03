Австралийские военные испытают на полигонах южнокорейскую бронемашину AS21 Redback

Сеул, 3 июля. Армия Австралии намерена обновить автопарк бронемашин пехоты за счет корейских БМП AS21 Redback. Перед покупкой первой партии военные проведут тест-драйв.

Новость о грядущих испытаниях южнокорейской разработки разместила пресс-служба корейского концерна Hanwha Defense. Сначала их машина будет испытана в интересах минобороны Австралии, а после — для собственных войск страны. Первый экземпляр испытают на прочность на родине, прогнав по пересеченной местности и дорогам с различным типами покрытий.

В настоящее время южнокорейские военные используют БМП K21, но в оборонном ведомстве планируют закупить больше бронемашин, и новыми K31 заменить парк устаревающих. Австралия также хочет обновить парк бронемашин за счет Redback и сейчас должна выбрать между закупкой техники у Сеула и у Берлина, который предложил партию немецких Lynx KF41 от компании Rheinmetall.

Ранее СМИ показали захватывающее видео с учений экипажей БМП-2 и МТ-ЛБ Восточного военного округа, где военные отработали преодоление водных преград на полигоне в Бурятии. К учениям привлекли еще и многоцелевые тягачи.