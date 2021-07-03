Пекин, 3 июля. Провокации в адрес России в Черном море были спланированы в США, которые реализуют авантюры руками союзников по НАТО, считают китайские эксперты.

Североатлантический альянс проводит масштабные учения Sea Breeze в Черноморском регионе, однако на самом деле эти маневры представляют собой политическую акцию, направленную против Москвы, приводит «ПолитРоссия» перевод статьи авторов портала Sohu. По их мнению, за подобной крупной авантюрой стоят Соединенные Штаты. Они подчеркнули, что Вашингтон уже три раза использовал партнеров по НАТО в антироссийских провокациях. Американские власти прекрасно осознают важность Черного моря для России, ввиду чего в его акватории и были организованы такие масштабные учения.

«Черноморский регион всегда считался «задним двором» России. Осознавая это, США устроили здесь крупномасштабные учения, в которых задействованы 32 страны, тысячи военнослужащих и десятки кораблей», — отметили журналисты.

Одной из провокаций НАТО в Черном море стало вторжение британского эсминца HMS Defender в российские территориальные воды, напомнили авторы материала. Они подчеркнули, что поведение иностранных моряков, не желавших покидать район, буквально привело в ярость российских военнослужащих, которые при помощи предупредительных артиллерийских залпов и сброса авиабомб обратили в бегство «незваных гостей». За подобной выходкой Лондона стоят Соединенные Штаты, которые выступили в роли подстрекателя, уверены китайские аналитики. Они подчеркнули, что военная мощь России, которая жестко отвечает на любые выпады, известна во всем мире.

«Если бы не США, британский эсминец никогда не осмелился бы нарушить российскую границу», — констатировали журналисты.

Вашингтон разработал хитрый план, который заключается в использовании тактики «рыбака» для того, чтобы «поймать» Россию «на живца». В качестве «наживки» выступают американские союзники по Североатлантическому альянсу, объяснили в Sohu. Однако «поймать» Россию очень нелегко, а любое государство, затеявшее с Москвой «опасные игры», может очень сильно пожалеть об этом, подчеркнули эксперты из Китая.

Ранее масштабные военно-морские учения НАТО Sea Breeze вызвали бурю негодований в болгарском сегменте Сети. Жители Болгарии буквально обрушились с критикой на руководство Североатлантического альянса, потребовав прекратить провоцировать Россию и пытаться развязать с ней войну, так как, в случае вооруженного конфликта с Москвой, на Западе попросту никто не выживет.

Кроме того, Россия дала достойный ответ на западные маневры в Черном море, развернув собственные учения в регионе, в который приняла участие подводная лодка «Колпино», пишет «Царьград». Примечательно, что в арсенал этой субмарины входят грозные крылатые ракеты «Калибр».