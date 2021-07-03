В Сети появились уникальные кадры уничтожения саперами ВС РФ боеприпасов в Карабахе

Степанакерт, 3 июля. Инженерно-саперные подразделения гуманитарного разминирования российского миротворческого контингента продолжают зачистку территории НКР от неразорвавшихся снарядов.

Согласно информации, на текущий момент военнослужащие ведут поиск взрывоопасных предметов на сельскохозяйственных полях и в населенных пунктах Мартунинского района.

Известно, что все обнаруженные снаряды вывозятся российскими саперами на специально оборудованный полигон Баллыджа, где безопасно уничтожаются.

Ранее миротворцы ВС РФ посетили с образовательной миссией школьный лагерь в Аскеранском районе Нагорного Карабаха и провели лекции и занятия для детей.