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В Сети появились уникальные кадры уничтожения саперами ВС РФ боеприпасов в Карабахе

  /   Обновлено: 03 июля 2021 18:16
Армия
В Сети появились уникальные кадры уничтожения саперами ВС РФ боеприпасов в Карабахе
mil.ru  /  Минобороны России

Степанакерт, 3 июля. Инженерно-саперные подразделения гуманитарного разминирования российского миротворческого контингента продолжают зачистку территории НКР от неразорвавшихся снарядов.

Согласно информации, на текущий момент военнослужащие ведут поиск взрывоопасных предметов на сельскохозяйственных полях и в населенных пунктах Мартунинского района.

Известно, что все обнаруженные снаряды вывозятся российскими саперами на специально оборудованный полигон Баллыджа, где безопасно уничтожаются.

Ранее миротворцы ВС РФ посетили с образовательной миссией школьный лагерь в Аскеранском районе Нагорного Карабаха и провели лекции и занятия для детей.

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