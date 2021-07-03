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Фрегат Perth ВМС Австралии вернулся в строй после модернизации

  /   Обновлено: 03 июля 2021 18:35
Армия
Фрегат Perth ВМС Австралии вернулся в строй после модернизации
wikipedia.org  /  L(Phot) Dave Jenkins/MOD / OGL

Канберра, 3 июля. Фрегат Perth Военно-морских сил Австралии вернулся к выполнению боевых задач после завершения модернизации.

Perth прошел модернизацию систем радиолокации и связи, а также жилых отсеков экипажа в рамках программы Anzac Midlife Capability Assurance Programme.

Фрегат Perth является последним из построенных для ВМС Австралии кораблей класса Anzac. Водоизмещение фрегата составляет 3,6 тысячи тонн. Он вооружен пушкой калибра 127 миллиметров, а также противокорабельными ракетами. Perth вошел в состав австралийских ВМС в августе 2006 года. Всего было построено восемь кораблей данного типа для Австралии и два для Военно-морских сил Новой Зеландии.

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