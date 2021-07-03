Военные аналитики рассказали, как «нищие» ВМС США скатываются в хаос

Москва, 3 июля. Военно-морские силы Соединенных Штатов пребывают в состоянии хаоса, в частности, из-за дефицита финансирования, считают военные аналитики.

ВМС США испытывают жесткую нехватку средств на строительство новых кораблей, отметили авторы издания «Взгляд». Однако не только в этом причина бедственного положения американского флота, считают они. По словам авторов публикации, в «нищих» Военно-морских силах Соединенных Штатов буквально царит хаос по всем направлениям.

Ярчайшим примером кризиса в ВМС США стал проект по созданию перспективной крылатой ракеты SLCM-N, способной нести ядерный заряд. По словам журналистов, при помощи этого боеприпаса Вашингтон смог бы уровнять ядерный паритет с Москвой, однако проект пал жертвой отсутствия у Пентагона денег, так как военное руководство страны встало перед сложным выбором, на что потратить финансы, которых на все попросту не хватает. Ведомству предстоит выбрать, вкладывать средства в создание новой субмарины, которой можно было бы заменить уже устаревшие подлодки типа Virginia, в постройку эсминца класса Arleigh Burke, либо в разработку нового истребителя на замену F-18. От ракеты морского базирования же попросту решили отказаться.

Подобные проблемы свидетельствуют о том, что Военно-морской флот США скатывается в хаос, пишут авторы статьи. Они подчеркнули, что ранее Пентагон не сталкивался с подобным выбором, удерживая оборонные расходы на уровне 6% ВВП. Однако сейчас военному руководству страны приходится вносить существенные коррективы в свои планы, что говорит об отсутствии единогласия в Пентагоне. Разногласия в американском оборонном ведомстве и нехватка средств тормозят процесс развития боевого флота Соединенных Штатов.

Россия же наоборот стремительно модернизирует и развивает свой военно-морской флот, отметил военно-политический обозреватель портала ИАНЕД Олег Лукьянов. По его словам, главной причиной нарастающего в ВМС США хаоса являются неимоверно раздутые аппетиты оборонных компаний, которые развели в стране коррупцию.

Ранее деятельность Военно-морских сил США и других стран из состава НАТО в акватории Черного моря в рамках масштабных учений Sea Breeze привела в ярость жителей Болгарии. Они заявили, что Североатлантический альянс должен прекратить провоцировать Россию, так как в войне с Москвой на Западе никто не сможет выжить.

Кроме того, российское военное руководство организовало учения в Черном море при участии подводной лодки «Колпино» на фоне западных масштабных маневров Sea Breeze, пишет «Царьград». Известно, что субмарина оснащена мощными крылатыми ракета «Калибр».