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Вакцинация военнослужащих ЗВО впервые прошла в полевых условиях на полигоне Погоново

  /   Обновлено: 03 июля 2021 18:15
Армия
Вакцинация военнослужащих ЗВО впервые прошла в полевых условиях на полигоне Погоново
Пресс-служба Западного военного округа

Воронеж, 3 июля. Военнослужащие Западного военного округа были впервые провакцинированы в полевых условиях. Прививки от коронавируса военным сделали на полигоне Погоново в Воронежской области.

Отмечается, что каждый солдат прошел обязательный медосмотр. Для этого на полигоне был развернут санитарный пункт. Сама вакцинация проходила на базе санитарного автомобиля с повышенной проходимости АС-4350. После введения препарата каждому военнослужащему было предоставлено трехдневное освобождение от повышенных физических нагрузок.

Иммунизация проводилась в полевых условиях, чтобы не отрывать бойцов от обучения: в данный момент солдаты ЗВО проводят подготовку перед предстоящими российско-белорусскими маневрами «Запад-2021».

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщал, что основной состав Вооруженных сил России прошел вакцинацию от коронавируса.

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