Киев, 3 июля. Британское посольство поддержало украинскую сборную по футболу провокационным заявлением перед предстоящей игрой с Англией в рамках Евро-2020.

Сегодня, 3 июля, в Риме состоится матч сборных Украины и Англии. От игры будет зависеть, кто пройдет в полуфинал чемпионата Европы по футболу. На фоне этого события британские дипломаты обнародовали в Twitter заявление, напоминающее Киеву о российском Крыме.

«Мы надеемся, что в ближайшем будущем украинская сборная снова сможет сыграть в подконтрольном Украине Донецке, а потом поехать в послесезонный отпуск в украинский Крым», — говорится в тексте поста.

Жители Крыма провели законный референдум для воссоединения с Россией в 2014 году. Полуостров выступил против агрессивной политики киевского режима, который установился на Украине путем государственного переворота.

Британская телеведущая ранее сравнила рисунок на футболках сборной Украины с пятном. По ее словам, форма футболистов похожа на грязную одежду ее сына.