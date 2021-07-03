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Число призывников общевойсковой армии ЗВО вырастет на 10%

  /   Обновлено: 03 июля 2021 18:21
Армия
Число призывников общевойсковой армии ЗВО вырастет на 10%
arhcity.ru  /  Администрация Архангельска

Москва, 3 июля. Весенним призывом 2022 года в части и подразделения общевойсковой армии Западного военного округа (ЗВО) будет охвачено на 10% больше новобранцев, чем в 2021 году.

О росте количества военнослужащих по призыву в общевойсковой армии ЗВО, которая дислоцируется в шести областях страны, сообщили в российском министерстве обороны.

«В текущий призыв подразделения (общевойсковой армии ЗВО. — Прим. ред.) пополнят более 3600 бойцов», — сказано в опубликованном релизе.

Около 1,5 тысячи новобранцев прошли обучение в специализированных центрах Минобороны РФ, призыв в части и подразделения ЗВО к началу июля завершен почти на 70%. Сейчас призывники проходят курс молодого бойца в Курской, Воронежской, Белгородской, Смоленской, Брянской и Московской областях, где расположены части общевойсковой армии ЗВО, отметили в российском военном ведомстве.

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