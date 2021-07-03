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Более 1,5 тысячи призывников из Забайкалья отправятся на военную службу в 2021 году

  /   Обновлено: 03 июля 2021 18:06
Армия
Более 1,5 тысячи призывников из Забайкалья отправятся на военную службу в 2021 году
vk.com  /  Администрация Петрозаводского городского округа

Чита, 3 июля. Военкомат Забайкальского края отправит свыше 1,5 тысячи жителей региона на военную службу в ходе весеннего призыва текущего года. Об этом сообщили в пресс-службе ВВО.

Согласно информации, каждый призывник перед отправкой получил вещевое имущество, банковские и персональные электронные карты, индивидуальный рацион, а также комплект средств для медицинской защиты, передает ИА ChitaMedia.

В пресс-службе Восточного военного округа также отметили, что две команды уже отбыли к местам дальнейшей службы в воинских частях Тихоокеанского флота в Приморском крае.

Ранее экипажи танков Т-72Б3М во время учений под Калининградом разбили условного противника с помощью обходного маневра. Отмечается, что в мероприятии приняли участие танкисты мотострелкового соединения армейского корпуса Балтийского флота.

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