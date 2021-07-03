Мужчина открыл огонь по людям в центре Челябинска

Челябинск, 3 июля. Уличный конфликт закончился стрельбой. Житель Челябинска достал пистолет и ранил мужчину. Подозреваемый задержан.

Инцидент произошел на улице Труда. Неизвестный открыл огонь по компании людей из пистолета. Пострадал один человек.

Очевидцы рассказали, что на место происшествия оперативно прибыли сотрудники полиции и медики. В больницу отвезли мужчину. Стрелок был задержан и уже дал показания в участке. Полиция проводит проверку. По ее итогам будет вынесено процессуальное решение.

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