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Мужчина открыл огонь по людям в центре Челябинска

  /   Обновлено: 03 июля 2021 18:02
Происшествия
Мужчина открыл огонь по людям в центре Челябинска
Федеральное агентство новостей  /  Ольга Назаркина

Челябинск, 3 июля. Уличный конфликт закончился стрельбой. Житель Челябинска достал пистолет и ранил мужчину. Подозреваемый задержан.

Инцидент произошел на улице Труда. Неизвестный открыл огонь по компании людей из пистолета. Пострадал один человек.

Очевидцы рассказали, что на место происшествия оперативно прибыли сотрудники полиции и медики. В больницу отвезли мужчину. Стрелок был задержан и уже дал показания в участке. Полиция проводит проверку. По ее итогам будет вынесено процессуальное решение.

Стрельба Крисевича из охолощенного пистолета обеспокоила людей на Красной площади.

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