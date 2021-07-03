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Новобранцев из РВСН массово вакцинировали от COVID-19

  /   Обновлено: 03 июля 2021 18:14
Армия
Новобранцев из РВСН массово вакцинировали от COVID-19
pixabay.com

Москва, 3 июля. Массовая вакцинация новобранцев прошла в воинских частях и Ракетных войсках стратегического назначения (РВСН). Второй компонент вакцины военнослужащие получат через 21 день.

Представители Минобороны РФ поделились успехами в массовой вакцинации юношей из весеннего призыва. После окончания карантина новобранцев из воинских частей и ракетных соединений отправили на первый этап вакцинации, как передает телеканал «Звезда».

Перед прививкой медики проводят обследование на случай, если у новобранца есть противопоказания к препарату или аллергия на один из его компонентов. После этого они должны будут явиться на второй укол через 21 день. После вакцинации им будет выдан соответствующий сертификат.

Ранее в ходе прямой линии с гражданами президент Владимир Путин заявил, что личный состав ВС РФ был привит от коронавируса «Спутником V». Он вакцинировался тем же препаратом, так как является Верховным главнокомандующим российской армии.

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рвсн вакцинация коронавирус
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