Жительница Саратова «обогатила» телефонных аферистов на 465 тыс. рублей

Саратов, 3 июля. В полицию поступило заявление от 29-летней горожанки. Женщина просила привлечь к ответственности телефонных аферистов.

Заявительница рассказала, что ей звонили злоумышленники, которые представились сотрудниками службы безопасности банка. Они заявили, что посторонние якобы пытаются снять деньги со счета жертвы, сообщили в региональном ГУ МВД.

Аферисты убедили потерпевшую в необходимости перевести сбережения на «безопасный счет». Девушка продиктовала все данные, которые просили злоумышленники. Получив необходимую информацию, мошенники лишили пострадавшую 465 тысяч рублей.

В конце июня пожилая жительница Челябинска мастерски развела аферистов на деньги.