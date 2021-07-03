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Летный состав авиачасти ВВО в Забайкалье полностью завершил вакцинацию от COVID-19

  /   Обновлено: 03 июля 2021 18:48
Армия
Летный состав авиачасти ВВО в Забайкалье полностью завершил вакцинацию от COVID-19
pixabay.com

Чита, 3 июля. Летный состав авиачасти армейской авиации армии ВВС и ПВО Восточного военного округа в Забайкальском крае полностью завершил вакцинацию от коронавируса.

Вакцинация с использованием отечественного препарата «Спутник V» осуществлялась на базе военного госпиталя в Чите. Перед ее началом военнослужащие прошли обязательное тестирование на отсутствие противопоказаний и консультацию со специалистами медицинской службы. При этом все военные подписали добровольное согласие на введение двух компонентов препарата. На каждом этапе вакцинации военнослужащие находились под наблюдением врачей.

Всего в военном госпитале ВВО в Забайкалье вакцинацию прошли более 14,5 тысячи военнослужащих и членов их семей. Случаев осложнений или непереносимости препарата после процедуры выявлено не было.

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