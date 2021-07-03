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Вместе с погибшей в Кабардино-Балкарии журналисткой был местный оператор

  /   Обновлено: 03 июля 2021 18:05
Происшествия
Вместе с погибшей в Кабардино-Балкарии журналисткой был местный оператор
Федеральное агентство новостей

Нальчик, 3 июля. Погибшая в ущелье Адыр-Су журналистка приехала в Кабардино-Балкарию для выполнения редакционного задания с местным оператором-фрилансером Сергеем П.

Известно, что мужчина имеет свою студию видеопроизводства «ИРИС», а также подрабатывает видеосъемкой для федеральных каналов, сообщил ФАН источник.

В момент трагедии оператор был вместе с Натальей М., но вышел из автомобиля пред тем, как машину погрузили на фуникулер. Женщина осталась в салоне. В какой-то момент ее автомобиль начал двигаться и скатился с платформы в пропасть. От полученных травм женщина погибла на месте.

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