Бойцы военной комендатуры завершили специальные учения в Подмосковье

Москва, 3 июля. Крупные тактико-специальные учения подразделений столичной военной комендатуры завершились в Подмосковье.

По имеющейся информации, военнослужащие проводили маневры как на открытой местности, так и в городских условиях. В ходе учений бойцам пришлось выполнить разные задачи, например, удержать под контролем важный объект и захватить командиров условных боевиков для допроса.

В финале сотрудники комендатуры отразили нападение «противника» на «городской район». Также они отработали навыки по оказанию первой помощи и эвакуации раненых с поля боя.

Ранее ФАН рассказывал, как в Подмосковье проходил сбор по тактической медицине с сотрудниками и военнослужащими специальных подразделений Росгвардии.