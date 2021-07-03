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Бойцы военной комендатуры завершили специальные учения в Подмосковье

  /   Обновлено: 03 июля 2021 18:00
Армия
Бойцы военной комендатуры завершили специальные учения в Подмосковье
mil.ru  /  Пресс-служба Минобороны России

Москва, 3 июля. Крупные тактико-специальные учения подразделений столичной военной комендатуры завершились в Подмосковье.

По имеющейся информации, военнослужащие проводили маневры как на открытой местности, так и в городских условиях. В ходе учений бойцам пришлось выполнить разные задачи, например, удержать под контролем важный объект и захватить командиров условных боевиков для допроса.

В финале сотрудники комендатуры отразили нападение «противника» на «городской район». Также они отработали навыки по оказанию первой помощи и эвакуации раненых с поля боя.

Ранее ФАН рассказывал, как в Подмосковье проходил сбор по тактической медицине с сотрудниками и военнослужащими специальных подразделений Росгвардии.

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учения полиция военная комендатура
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