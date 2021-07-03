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В Иране проходят съемки культового исторического сериала «Салман Фарси»

  /   Обновлено: 03 июля 2021 18:09
Весь мир
В Иране проходят съемки культового исторического сериала «Салман Фарси»
Global Look Press  /  Bernhard Freisen

В Иране продолжаются съемки исторического сериала «Салман Фарси» о жизни одного из последователей пророка Мухаммеда. Эту информацию приводит TasnimNews.

Сообщается, что история будет разбита на 50 серий, разделенных на три сезона, каждый из которых посвящен определенному этапу в иранской истории середины I века н.э. Сам сериал повествует о жизни Салмана аль-Фариси — первого перса, принявшего ислам и ставшего одним из наиболее известных сподвижников пророка Мухаммада.

По словам создателей, для сохранения исторической правдоподобности в фильме было задействовано множество актеров турецкого, греческого и сирийского происхождения.

Съемки картины начались в 2019 году в пустыне Шахдад иранской провинции Керман, однако из-за пандемии коронавируса были приостановлены до августа следующего года.

В конце 2020 года в районе острова Кешм закончилась работа над большей частью морских сцен, а с начала текущего года съемочные группы направились в Ливан, Сирию, Турцию и Армению для создания «византийского» эпизода. Также работы продолжаются в кинематографическом городке «Нур» («Свет»), который располагается между Тегераном и Кумом и используется для создания съемочных декораций, имитирующих крупные исторических объекты — Мекку, Медину, а также ряд знаменитых мечетей и церквей.

Фильм оценивается как одна из крупнейших и важнейших религиозно-исторических картин, когда-либо снятых в Иране. Выход «Салмана Фарси» на экраны ожидается к 2025 году.

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иран культура сериал салман фарси
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