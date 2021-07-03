Опубликовано видео сложного пилотажа истребителей Су-30СМ на маневрах в Забайкалье

Москва, 3 июля. Экипажи истребителей Су-30СМ Восточного военного округа (ВВО) провели учения с отработкой навыков пилотирования в сложных условиях.

Маневры истребителей Су-30СМ проходили в Забайкальском крае, сообщили в российском министерстве обороны, кадры с наиболее зрелищными эпизодами учений предоставлены телеканалом «Звезда».

Во время пилотирования российские летчики отработали взлет и посадку в режиме полного радиомолчания, а также провели полеты на сверхмалых и больших (до десяти километров) высотах, сообщили в военном ведомстве РФ.

Ранее стало известно об учениях по скоростному маневрированию свыше 100 экипажей БМП на полигоне в Калининградской области.