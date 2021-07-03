Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Архангельск Владивосток Вологда Воронеж Екатеринбург Калининград Карелия Краснодар Крым Мурманск Нижний Новгород Новгород Новосибирск Оренбург Пермь Псков Самара Сыктывкар Хабаровск Челябинск
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
03 июля 18:50
18:46
Наука
Ученые нашли новое объяснение крупным размерам ядра Меркурия
18:45
Политика
Количество участников встречи по Сирии в Нур-Султане сократили из-за COVID-19
18:40
Весь мир
Полиция Ирака предотвратила нападение на аэропорт Багдада
18:37
Общество
Психолог перечислила способы предотвратить эмоциональное выгорание на работе
18:37
Общество
Российский блогер назвала лучшее место для отдыха на Черном море
18:36
Экономика
Спрогнозировано повышение ипотечных ставок в России
18:35
Происшествия
Сотрудники МЧС потушили заброшенное здание на юге Петербурга
18:31
Общество
Россиянам перечислили лучшие города страны для поездок на велосипеде
18:31
Происшествия
Спасатели вытащили двух утопленников из прудов в Набережных Челнах
18:31
Происшествия
Пьяный мужчина похитил мальчика с площадки в Нижнем Новгороде
Все новости

Опубликовано видео сложного пилотажа истребителей Су-30СМ на маневрах в Забайкалье

  /   Обновлено: 03 июля 2021 17:59
Армия
Опубликовано видео сложного пилотажа истребителей Су-30СМ на маневрах в Забайкалье
wikipedia.org  /  Alex Beltyukov / CC BY-SA 3.0

Москва, 3 июля. Экипажи истребителей Су-30СМ Восточного военного округа (ВВО) провели учения с отработкой навыков пилотирования в сложных условиях.

Маневры истребителей Су-30СМ проходили в Забайкальском крае, сообщили в российском министерстве обороны, кадры с наиболее зрелищными эпизодами учений предоставлены телеканалом «Звезда».

Во время пилотирования российские летчики отработали взлет и посадку в режиме полного радиомолчания, а также провели полеты на сверхмалых и больших (до десяти километров) высотах, сообщили в военном ведомстве РФ.

Ранее стало известно об учениях по скоростному маневрированию свыше 100 экипажей БМП на полигоне в Калининградской области.

Вернуться назад

Все новости / Армия / Опубликовано видео сложного пилотажа истребителей Су-30СМ на маневрах в Забайкалье
учения мо рф су-30
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru