Китайские разработчики выпустят альтернативу видеокарте GeForce GTX 1080

Пекин, 3 июля. Видеокарты Jingjia Micro JM9 появятся на рынке в третьем квартале 2021 года. Они должны будут составить конкуренцию NVIDIA GeForce GTX 1080 и Radeon RX Vega 64.

Китайские видеокарты выйдут в третьем квартале. Как ожидается, их производительность составит 8 TFLOPS. Устройство получит до 16 гигабайт памяти HBM и интерфейс PCle 4.0. GPU.

Видеокарты серии JM9 появятся в двух моделях — JM9231 и JM9271. Предполагается, что первая станет альтернативой GeForce GTX 1050, а вторая составит конкуренцию GeForce GTX 1080.

Тайваньская компания ASUS собирается выпустить видеокарты нового типа. В устройства будет встроен аппаратный ограничитель майнинга криптовалюты, который должен снизить скорость добычи цифровых активов примерно вдвое. Разработчик уверяет, что на выполнении каких-либо других задач ограничитель не повлияет.