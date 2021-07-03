Жириновский опроверг слухи о ссоре со своим сыном и конфликт в партии

Москва, 3 июля. Вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев покинул ЛДПР, потому что намерен заняться другой деятельностью, заявил лидер партии Владимир Жириновский.

В СМИ появились сообщения, что Лебедев покинул ЛДПР из-за ссоры со своим отцом — Владимиром Жириновским. Однако сам лидер партии опроверг эти слухи.

«Отставки Лебедева абсолютно никакой нет. Все по нашему обоюдному согласию», — сказал политик.

Ранее сообщалось, что список ЛДПР на думских выборах возглавит Владимир Жириновский. Уточняется, что выборы в Государственную думу состоятся в сентябре.