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Жириновский опроверг слухи о ссоре со своим сыном и конфликт в партии

  /   Обновлено: 03 июля 2021 17:56
Политика
Жириновский опроверг слухи о ссоре со своим сыном и конфликт в партии
duma.gov.ru  /  Государственная Дума РФ

Москва, 3 июля. Вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев покинул ЛДПР, потому что намерен заняться другой деятельностью, заявил лидер партии Владимир Жириновский.

В СМИ появились сообщения, что Лебедев покинул ЛДПР из-за ссоры со своим отцом — Владимиром Жириновским. Однако сам лидер партии опроверг эти слухи.

«Отставки Лебедева абсолютно никакой нет. Все по нашему обоюдному согласию», — сказал политик.

Ранее сообщалось, что список ЛДПР на думских выборах возглавит Владимир Жириновский. Уточняется, что выборы в Государственную думу состоятся в сентябре.

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Жириновский госдума лдпр
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