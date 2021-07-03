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На Кавказе завершился этап боевого слаживания подразделений 58-й армии ЮВО

  /   Обновлено: 03 июля 2021 18:06
Армия
На Кавказе завершился этап боевого слаживания подразделений 58-й армии ЮВО
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 3 июля. На Кавказе завершился этап боевого слаживания взводов 58-й общевойсковой армии Южного военного округа. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

С военнослужащими были проведены занятия по тактике действий в различных условиях боя, а также отработаны задачи выдвижения в указанный район и занятия огневых позиций. Тренировки проводились с использованием средств маскировки и постановки дымовых завес.

Также в рамках учений состоялись боевые стрельбы. Личный состав вел огонь по мишеням, имитирующим танки, легкую бронированную технику, низколетящие воздушные цели и живую силу противника.

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