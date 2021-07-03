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Военнослужащие ВС РФ приняли участие в конкурсе «Надежный щит» под Мурманском

  /   Обновлено: 03 июля 2021 17:58
Армия
Военнослужащие ВС РФ приняли участие в конкурсе «Надежный щит» под Мурманском
Пресс-служба Западного военного округа

Мурманск, 3 июля. Бойцы 12-го Главного управления Министерства обороны РФ, отвечающего за ядерно-техническое обеспечение и безопасность, приняли участие в конкурсе «Надежный щит».

«Надежный щит» — это непростое испытание для военных, состоящее из трех этапов, в которые входит преодоление полосы препятствий, вождение и огневой рубеж.

Известно, что данный вид соревнований проводится впервые среди подразделений 12-го Главного управления Минобороны РФ. Отмечается, что на этом примере отрабатывается программа для нового курса, который в перспективе войдет в программу всеармейских игр.

Ранее сообщалось, что подразделения Росгвардии впервые проведут крупные оперативно-стратегические учения «Заслон-2021» сразу в нескольких регионах страны. Согласно информации, маневры будут проходить с 12 по 30 июля с целью всесторонней подготовки к совместному стратегическому учению «Запад-2021», которое состоится в сентябре текущего года.

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