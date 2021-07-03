Хабиб Нурмагомедов опубликовал философский пост в годовщину смерти отца

Москва, 3 июля. Экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов почтил память отца Абдулманапа Нурмагомедова в годовщину его смерти. Боец признался, что потеря отца стала поворотным событием в его жизни.

Хабиб Нурмагомедов долгое время тренировался под руководством своего отца. Благодаря своему родителю спортсмен не проиграл ни одного боя, а также сумел завоевать чемпионский пояс UFC и неоднократно подтвердить этот титул. Абдулманап Нурмагомедов скончался в прошлом году от осложнений, вызванных коронавирусом.

В годовщину смерти отца бывший чемпион UFC в легком весе опубликовал пост в своем Instagram-аккаунте, где рассуждает о ценности жизни. Боец признался, что с уходом близкого человека осознал, насколько человек бессилен перед богом. Свои размышления спортсмен сопроводил архивным роликом, в котором его отец кормит лошадей.

"Это событие увеличило мое убеждение в том, что в этом мире нам ничего не принадлежит: ни наши дети, ни наши родители, ни наше имущество. Все, что мы имеем — все временно", — высказался Хабиб Нурмагомедов.

Этой весной Хабиб Нурмагомедов оставил смешанные единоборства. После небольших каникул боец объявил, что готовится заключить контракт с футбольным клубом из Дагестана.