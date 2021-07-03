Тверской штаб «Юнармии» возглавил самый молодой руководитель в истории движения

Тверь, 3 июля. У штаба движения «Юнармия» в Твери появился новый командующий, это 18-летняя Виктория Апостолова. Ранее девушка одержала победу в реалити-шоу «Защитники».

Региональный слет «Юнармии» в Твери в этом месяце особенно отличился, делегаты съезда наконец выбрали на всеобщем голосовании нового начальника штаба. Уверенную победу на выборах одержала самая яркая участница движения — Виктория Апостолова.

В истории «Юнармии» она самый молодой руководитель — девушке едва исполнилось 18 лет. Выдвинула ее кандидатуру на выборах замначальника главного штаба Дарья Борисова.

«Мы во всем поможем новому лидеру — будем встречаться, решать вопросы и развивать «Юнармию» вместе, плечом к плечу. Я рада, что у меня появилась такая достойная коллега!» — поделилась с телеканалом «Звезда» Борисова.

Начальник регионального штаба поддержал новую руководительницу и отметил, что Виктория обладает всеми задатками хорошего лидера, а также отличается высокой стрессоустойчивостью и моральными качествами. В движение Виктория вступила три года назад, это было осознанное решение девушки реализовать себя именно в этой сфере.

«Мой собственный пример показывает, что в «Юнармии» можно добиться высоких результатов. Все эти три года я не сидела на месте, я активно участвовала во всех мероприятиях движения, в конференциях и форумах. Не скрою, я очень хотела возглавить региональный штаб в родной Твери», — с ложной скромностью рассказала журналистам Апостолова.

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