СК возбудил дело по факту убийства жительницы Самары, обвиняемой в отравлении мужа

Самара, 3 июля. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту убийства 33-летней женщины, которую ранее обвинили в отравлении мужа.

Преступление было совершено в жилом доме на улице Садовой в Ленинском районе. Правоохранители обнаружили признаки насильственной смерти на теле девушки.

По предварительным данным, травмы нанесены твердым тупым предметом. В настоящее время следователи и криминалисты работают на месте происшествия и устанавливают все обстоятельства случившегося.

Суд оправдал подозреваемую в отравлении мужа Екатерину П. в 2017 году. Ее признали потерпевшей. На днях бывший возлюбленный девушки опубликовал видео в социальных сетях, на котором признается, что они вместе с родственниками погибшей заплатили судьям 15 млн рублей в обмен на оправдательный приговор, пишет «Комсомольская правда». После увиденного Екатерина прилетела из Краснодара в Самару, где и была убита.