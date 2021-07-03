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СК возбудил дело по факту убийства жительницы Самары, обвиняемой в отравлении мужа

  /   Обновлено: 03 июля 2021 17:48
Происшествия
СК возбудил дело по факту убийства жительницы Самары, обвиняемой в отравлении мужа
ИА «Политика Сегодня»  /  Анна Манц

Самара, 3 июля. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту убийства 33-летней женщины, которую ранее обвинили в отравлении мужа.

Преступление было совершено в жилом доме на улице Садовой в Ленинском районе. Правоохранители обнаружили признаки насильственной смерти на теле девушки.

По предварительным данным, травмы нанесены твердым тупым предметом. В настоящее время следователи и криминалисты работают на месте происшествия и устанавливают все обстоятельства случившегося.

Суд оправдал подозреваемую в отравлении мужа Екатерину П. в 2017 году. Ее признали потерпевшей. На днях бывший возлюбленный девушки опубликовал видео в социальных сетях, на котором признается, что они вместе с родственниками погибшей заплатили судьям 15 млн рублей в обмен на оправдательный приговор, пишет «Комсомольская правда». После увиденного Екатерина прилетела из Краснодара в Самару, где и была убита.

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