Разведчики Таманской дивизии «захватили» автоколонну на полигоне Алабино

Москва, 3 июля. Военнослужащие Таманской дивизии провели учения по захвату автоколонны и отражению нападения условного противника на технику.

Учения разведчиков проходили на подмосковном полигоне Алабино. Условный противник, роль которого выполняла одна из групп военнослужащих, использовал различные ухищрения для того, чтобы захватить военный транспорт.

В то же время группа отражения нападения отрабатывала действия по боевой охране автоколонны. В первую очередь они экранировали от «боевиков» колонну дымовой завесой и попытались нанести как можно больший урон.

Ранее на трех полигонах в Нижегородской и Московской областях, в том числе в Алабино, прошли тренировки бойцов Западного военного округа (ЗВО) на бронетранспортерах БТР-82А.