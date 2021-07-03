Пушков сравнил политические знания Алена Делона и Обамы

Москва, 3 июля. Французский актер Ален Делон лучше ориентируется в политике, чем бывший президент США Барак Обама, заявил член Совета Федерации России Алексей Пушков.

Сенатор напомнил, что бывший руководитель американской администрации долго повторял, что Россия якобы является региональной державой, которую он «порвет в клочья».

«А тем временем даже американские издания и эксперты ставили главу России выше Обамы в рейтинге мировых лидеров. Вот этого он никак не мог пережить. Даже поседел раньше времени», — написал Пушков в Telegram.

Алексей Пушков ранее прокомментировал новость о слежке за журналистами в США. По его словам, то, что американские спецслужбы читают личные переписки людей, является для них нормой.