Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Архангельск Владивосток Вологда Воронеж Екатеринбург Калининград Карелия Краснодар Крым Мурманск Нижний Новгород Новгород Новосибирск Оренбург Пермь Псков Самара Сыктывкар Хабаровск Челябинск
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
03 июля 18:48
18:46
Наука
Ученые нашли новое объяснение крупным размерам ядра Меркурия
18:45
Политика
Количество участников встречи по Сирии в Нур-Султане сократили из-за COVID-19
18:40
Весь мир
Полиция Ирака предотвратила нападение на аэропорт Багдада
18:37
Общество
Психолог перечислила способы предотвратить эмоциональное выгорание на работе
18:37
Общество
Российский блогер назвала лучшее место для отдыха на Черном море
18:36
Экономика
Спрогнозировано повышение ипотечных ставок в России
18:35
Происшествия
Сотрудники МЧС потушили заброшенное здание на юге Петербурга
18:31
Общество
Россиянам перечислили лучшие города страны для поездок на велосипеде
18:31
Происшествия
Спасатели вытащили двух утопленников из прудов в Набережных Челнах
18:31
Происшествия
Пьяный мужчина похитил мальчика с площадки в Нижнем Новгороде
Все новости

Экипажи более 100 БМП проводят учения по скоростному вождению под Калининградом

  /   Обновлено: 03 июля 2021 17:50
Армия
Экипажи более 100 БМП проводят учения по скоростному вождению под Калининградом
wikimedia.org  /  Vitaly V. Kuzmin/CC BY-SA 3.0

Калининград, 3 июля. Занятия по скоростному маневрированию проходят свыше 100 БМП-2 и БМП-3 армейского корпуса Балтийского флота на полигонах в Калининградской области.

Все водители должны выполнить нормативы по уверенному управлению боевыми машинами пехоты, сообщили в отделе информационного обеспечения пресс-службы Западного военного округа (ЗВО) по Балтфлоту.

«На протяжении всего маршрута специалисты инженерных подразделений размещают имитационные заряды и проводят задымление сложных участков», — отметили непростую ситуацию на учениях представители пресс-службы ЗВО.

Водители БМП-2 и БМП-3 армейского корпуса Балтийского флота также должны преодолеть различные препятствия во время своих тренировок, в том числе условные минные поля и овраги, сказано в опубликованном релизе.

Ранее сообщалось об учениях разведчиков Таманской дивизии ЗВО на полигоне Алабино в Подмосковье.

Вернуться назад

Все новости / Армия / Экипажи более 100 БМП проводят учения по скоростному вождению под Калининградом
учения зво бмп
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru