Экипажи более 100 БМП проводят учения по скоростному вождению под Калининградом

Калининград, 3 июля. Занятия по скоростному маневрированию проходят свыше 100 БМП-2 и БМП-3 армейского корпуса Балтийского флота на полигонах в Калининградской области.

Все водители должны выполнить нормативы по уверенному управлению боевыми машинами пехоты, сообщили в отделе информационного обеспечения пресс-службы Западного военного округа (ЗВО) по Балтфлоту.

«На протяжении всего маршрута специалисты инженерных подразделений размещают имитационные заряды и проводят задымление сложных участков», — отметили непростую ситуацию на учениях представители пресс-службы ЗВО.

Водители БМП-2 и БМП-3 армейского корпуса Балтийского флота также должны преодолеть различные препятствия во время своих тренировок, в том числе условные минные поля и овраги, сказано в опубликованном релизе.

Ранее сообщалось об учениях разведчиков Таманской дивизии ЗВО на полигоне Алабино в Подмосковье.