Киев, 3 июля. Принятие Верховной радой закона о территориальной самообороне не имеет ничего общего с отражением внешней агрессии против Украины, считает военный эксперт Александр Жилин.

Юридический документ после его вступления в законную силу разобьет украинскую территорию на зоны, в которых будут образованы батальоны либо бригады самообороны, рассказал Жилин в интервью изданию «Украина.ру». Численность этих вооруженных формирований будет вполне внушительной и составит до 140 тысяч человек, подчеркнул эксперт.

«Поскольку Украина фактически потеряла все государственные институты, то речь, скорее всего, идет о том, чтобы контролировать территории в интересах олигархата и не допускать протестных действий», — объяснил Жилин тайную цель создания украинских отрядов территориальной самообороны.

По словам специалиста, напряженность социально-экономической ситуации на Украине растет, материальное положение подавляющего большинства населения ухудшается. Это чревато опасностью смуты, внутренних беспорядков и бунтов, которые будут подавляться полицейскими силами территориальной обороны, резюмировал эксперт.

Ранее стало известно о резко негативном отношении жителей Украины к планам президента Владимира Зеленского об увеличении численности ВСУ. О введении российским правительством экономических ограничений против Киева в связи с его недружественными действиями против РФ информировал «Царьград».