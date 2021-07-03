Юлия Савичева рассказала о своих ограничениях в еде

Москва, 3 июля. Финалистка второго сезона «Фабрики звезд» Юлия Савичева призналась, что вынужденна строго следить за своим питанием из-за правила плюс восьми килограммов.

Певица заявила, что многие мечтают о карьере в шоу-бизнесе, однако слава и популярность накладывают свои негативные отпечатки. По словам Савичевой, главный минус ее профессии заключается в постоянной необходимости держать себя в форме.

Ориентироваться приходится на так называемые параметры «в кадре». Звезда рассказала, что фото и телекамеры обладают ужасным свойством — делать пухлым даже худого человека. Финалистка «Фабрики звезд» утверждают, что в кадре у каждого человека оказывается «плюс восемь килограммов».

«То есть, если вы в жизни выглядите замечательно при весе 55, то на камере вы будете явно расплываться. Вот такие дела», — пожадловалась Савичева.

Артистка отказалась даже от любимого мороженого, чтобы выглядеть в кадре безупречно, пишет teleprogramma.pro. Певица призналась, что каждый раз, когда позволяется себя полакомится этим десертом — это становится настоящим праздником. По словам Савичевой, ей приходится «расплачиваться» за любую вкусняшку. Так, мороженое обходится ей минимум в 40 минут ходьбы, а чипсы стоят уже час бега, после торта — пол дня тренировок и море слез.

Недавно Юлия Савичева рассказала, как московская погода заставила ее столкнуться с необычной фобией. Звезда вернулась в столицу из Санкт-Петербурга, где ее встретили раскаты грома и молний.