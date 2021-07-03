Путин одобрил Стратегию национальной безопасности России. События дня

Путин одобрил Стратегию национальной безопасности России
Владимир Путин утвердил Стратегию национальной безопасности России. Соответствующий указ главы государства размещен на официальном портале правовой информации. Нацбезопасность включает в себя оборону страны и все виды безопасности — прежде всего государственную, общественную, информационную, экономическую, транспортную и безопасность личности.
Ураган «Эльза» сформировался в Атлантическом океане и движется к США
Prt Scr twitter.com / @weatherchannel
В Атлантическом океане сформировался ураган «Эльза», он уже достиг Гаити и Доминиканской Республики и направляется к Кубе и к американской Флориде. Пока речь идет об урагане первой категории из пяти, максимальная скорость ветра которого составляет порядка 130 километров в час. По данным агентства, власти предупредили население о надвигающемся урагане в социальных сетях, граждан призвали покинуть прибрежные территории в целях безопасности. В настоящее время ураган уже повалил деревья, нарушил электроснабжение, повредил инфраструктуру и уничтожил посевы.
Пассажирский автобус загорелся в центре Петербурга
Пресс-служба МЧС России по Санкт-Петербургу /
Автобус загорелся в Адмиралтейском районе на пересечении Старо-Петергофского и Нарвского проспектов. В результате ЧП никто не пострадал. По предварительным данным, пожар начался из-за неисправности в моторном отсеке. Для ликвидации возгорания были привлечены десять человек личного состава МЧС России и две единицы спецтехники. Обстоятельства и точные причины произошедшего выясняются.