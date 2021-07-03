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Путин одобрил Стратегию национальной безопасности России. События дня
Общество
Путин одобрил Стратегию национальной безопасности России. События дня
kremlin.ru  /  Администрация Президента РФ

Путин одобрил Стратегию национальной безопасности России

Владимир Путин утвердил Стратегию национальной безопасности России. Соответствующий указ главы государства размещен на официальном портале правовой информации. Нацбезопасность включает в себя оборону страны и все виды безопасности — прежде всего государственную, общественную, информационную, экономическую, транспортную и безопасность личности.

Ураган «Эльза» сформировался в Атлантическом океане и движется к США

Путин одобрил Стратегию национальной безопасности России. События дня
Prt Scr twitter.com  / @weatherchannel

В Атлантическом океане сформировался ураган «Эльза», он уже достиг Гаити и Доминиканской Республики и направляется к Кубе и к американской Флориде. Пока речь идет об урагане первой категории из пяти, максимальная скорость ветра которого составляет порядка 130 километров в час. По данным агентства, власти предупредили население о надвигающемся урагане в социальных сетях, граждан призвали покинуть прибрежные территории в целях безопасности. В настоящее время ураган уже повалил деревья, нарушил электроснабжение, повредил инфраструктуру и уничтожил посевы.

Пассажирский автобус загорелся в центре Петербурга

Путин одобрил Стратегию национальной безопасности России. События дня
Пресс-служба МЧС России по Санкт-Петербургу  / 

Автобус загорелся в Адмиралтейском районе на пересечении Старо-Петергофского и Нарвского проспектов. В результате ЧП никто не пострадал. По предварительным данным, пожар начался из-за неисправности в моторном отсеке. Для ликвидации возгорания были привлечены десять человек личного состава МЧС России и две единицы спецтехники. Обстоятельства и точные причины произошедшего выясняются.

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