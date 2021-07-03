Чего изволите: Рустам Солнцев рассказал правду о «дружбе» Бузовой и Кадони

Телеведущий Влад Кадони обвинил певицу Ольгу Бузову в лицемерии и предательстве их дружбы из-за того, что ведущая отписалась от него в Instagram. Об обиде он заявил на своей странице в социальной сети. Но было ли на что обижаться? В разговоре с ФАН шоумен, блогер, экс-участник проекта «Дом-2» Рустам Солнцев рассказал всю правду о так называемой дружбе Бузовой и Кадони.

По мнению Солнцева, в поступке Бузовой нет ровным счетом ничего удивительного, так как дружбы между ведущими никогда не было.

«Я наблюдал за так называемой дружбой между ними несколько лет. Влад стоял в позе «чего изволите?» по отношению к Оле. Очень странная между ними была любовь», — говорит шоумен.

instagram.com / @rustamsolncev_

Рустам Солнцев как никто знает подноготную «Дома-2». По его мнению, в проекте Кадони никогда не был первостепенным участником, что не могло не отразиться на отношениях знаменитых «домочадцев».

«Как ведущему Владу доставались вторые-третьи роли — «принеси чаю». Оля не воспринимала его как ровню. Она прекрасно знала цену этой «дружбы», а стоила она две копейки. Дружба — это всегда отношения двух равных. А здесь изначально один был слабее. И через свое подобострастие, улыбочки, заглядывание в глазки он пытался подтянуться к уровню, как ему казалось», — говорит блогер.

Сама ситуация «обиды» Кадони на Бузову представляется Рустаму Солнцеву абсурдной: он не понимает, что именно так задело экс-товарища Бузовой.

«Хочу обратиться к Владу. Это что, для тебя какая-то потеря? Что ты такого потерял в этих отношениях? Оля уже продолжительное время находится в жестком неадеквате по отношению ко всему и во всем, что мы видим. Что потерял там Влад, я вообще не понимаю», — негодует шоумен.

Ранее и сама Ольга Бузова отреагировала на выпад Кадони в Сети. Звезда считает, что на ее имени в очередной раз пытаются пропиариться.