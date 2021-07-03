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МВД России разъяснило порядок выезда иностранных футбольных фанатов из страны
Общество
МВД России разъяснило порядок выезда иностранных футбольных фанатов из страны
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 3 июля. Граждане других государств, прибывшие на Евро-2020, должны будут покинуть территорию России не позже 12 июля 2021 года включительно.

Дальнейшее пребывание иностранцев в Российской Федерации без наличия предусмотренных на законодательном уровне оснований, таких как посещение матчей чемпионата Европы, влечет за собой ответственность. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте МВД РФ.

Также на зарубежных граждан, въехавших в страну в роли футбольных фанатов, не распространяется указ президента р мерах по урегулированию положения иностранцев в России. Документ действует в условиях коронавирусной инфекции.

Санкт-Петербург принял все положенные по расписанию матчи Евро-2020. Последним стала встреча Испании и Швейцарии на стадионе «Газпром Арена».

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