Созданный в США робот-таракан поможет выявлять утечки газа и искать людей

Сакраменто, 3 июля. Группа американских ученых создала робота, размером с таракана, который может передвигаться по сложным маршрутам с большой скоростью.

Во время разработки уникального робота ученые взяли за основу способность тараканов и пауков передвигаться по стенам и потолку. На их лапках есть специальные липкие подушечки, которые позволяют им попадать в места, недоступные для человека.

Группе ученых из Калифорнийского университета в Беркли удалось создать робота размером с насекомое. Он может передвигаться с ловкостью гепарда по сложной местности. Разработчики отметили, что такие гаджеты в скором времени могут стать идеальным решением для проведения поисково-спасательных операций или исследований других опасных ситуаций. Кроме того, их могут начать привлекать к обнаружению потенциальных утечек газа.

Роботы в будущем могут получить способность к размножению с использованием технологии 3D-печати. Эксперименты в этой области проводят ученые из Великобритании и Нидерландов.