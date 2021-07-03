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Созданный в США робот-таракан поможет выявлять утечки газа и искать людей
Наука
Созданный в США робот-таракан поможет выявлять утечки газа и искать людей
Prt Scr youtube.com  /  UC Berkeley

Сакраменто, 3 июля. Группа американских ученых создала робота, размером с таракана, который может передвигаться по сложным маршрутам с большой скоростью.

Во время разработки уникального робота ученые взяли за основу способность тараканов и пауков передвигаться по стенам и потолку. На их лапках есть специальные липкие подушечки, которые позволяют им попадать в места, недоступные для человека.

Группе ученых из Калифорнийского университета в Беркли удалось создать робота размером с насекомое. Он может передвигаться с ловкостью гепарда по сложной местности. Разработчики отметили, что такие гаджеты в скором времени могут стать идеальным решением для проведения поисково-спасательных операций или исследований других опасных ситуаций. Кроме того, их могут начать привлекать к обнаружению потенциальных утечек газа.

Роботы в будущем могут получить способность к размножению с использованием технологии 3D-печати. Эксперименты в этой области проводят ученые из Великобритании и Нидерландов.

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ученые робот насекомое
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