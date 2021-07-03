Жители Болгарии пришли в ярость из-за «опасных игр» НАТО в Черном море

София, 3 июля. Никто на Западе не сможет выжить в случае войны с Россией, заявили жители Болгарии, призвав руководство НАТО не провоцировать Москву в Черном море.

Североатлантический альянс совместно с некоторыми странами, не входящими в состав блока, проводит масштабные учения Sea Breeze в Черноморском регионе. В настоящий момент маневры проходят в Николаевской области неподалеку от крымских берегов, где в последнее время наблюдается особенно напряженная ситуация.

Вопрос учений НАТО был рассмотрен аналитиками болгарского издания «Факти», которые подчеркнули, что масштабные маневры сил Запада сильно беспокоят Россию. Они обратили внимание на двойные стандарты иностранных СМИ, которые еще совсем недавно подняли настоящую истерику, когда Москва проводила учения на своей же территории вблизи украинских границ, однако зарубежные журналисты не обращают никакого внимания на мероприятие, проводимое Западом у российских рубежей.

Публикация об учениях Альянса вызвала бурные обсуждения среди читателей портала, которые буквально пришли в ярость из-за «опасных игр» НАТО в Черном море. Они также заявили о двойных стандартах, которых придерживаются западные СМИ. Один из комментаторов весьма эмоционально отреагировал на маневры Альянса у границ России, потребовав прекратить антироссийские провокации у Крыма, так как в войне с Москвой никто на Западе не уцелеет.

«Интересно, почему, когда Россия стянула войска к своим границам, в СМИ подняли вой, а сейчас тишина. Почему, когда НАТО бряцает оружием у российских границ, СМИ делают вид, что это в порядке вещей!» — заявил возмущенный житель Болгарии.

«Сколько еще США будут провоцировать Россию? Что они будут делать, если российские войска будут «проводить учения» недалеко от их берегов? Байден совсем чокнулся!! Чего они хотят?? Войны?? Никто не выживет!» — высказался другой читатель.

Один из пользователей болгарского сегмента Сети отметил «глупость» Украины, которая участвует в учениях совместно с США. По его мнению, украинцам не стоит провоцировать Россию, так как американцы в случае опасности могут запросто «свалить» к себе за океан, а вот Киев останется один на один с Москвой, после чего украинцы «получат по полной». Комментатор добавил, что Украина «еще глупее», чем Соединенные Штаты.

Ранее стало известно о проведении проверки боеготовности пилотов вертолетов из состава Черноморского флота России, прошедшей на фоне западных учений Sea Breeze в Черном море. Летчики на Ка-27 потренировались в совершении полетов в разное время суток.

Кроме того, бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко заявил, что Украина вместе с силами НАТО может предпринять новую антироссийскую провокацию в регионе, передает «Царьград». По его словам, украинские корабли вместе с западными могут попытаться пройти вблизи крымского побережья.