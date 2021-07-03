Ростовская мэрия выделила 374 млн рублей на развитие Театрального спуска

Ростов-на-Дону, 3 июля. Городские власти выделили средства на покупку 70 земельных участков в районе Театрального спуска, которые в 2017 году пострадали от пожара.

Как поясняют в мэрии, согласно постановлению главы, все участки могут быть приняты в муниципальную собственность к 2022 году. На их территории, по новому городскому генплану, начнется строительство пешеходной зоны от Театральной площади до набережной.

Также будут изъяты земельные участки, пострадавшие от пожара и при строительстве дороги. Собственники получат компенсационные выплаты по рыночной стоимости земли и строений.

Пока из городского бюджета на эти цели выделено 374 млн рублей. Положительное заключение по проекту ростовская администрация планирует получить в начале августа текущего года.

Ранее ФАН сообщал, что бывший мукомольный завод Ростова превратят в инновационный кластер за деньги частных инвесторов. По предварительным данным, реновация объекта обойдется в 3,2 млрд рублей.