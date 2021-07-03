Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Архангельск Владивосток Вологда Воронеж Екатеринбург Калининград Карелия Краснодар Крым Мурманск Нижний Новгород Новгород Новосибирск Оренбург Пермь Псков Самара Сыктывкар Хабаровск Челябинск
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
03 июля 18:48
18:46
Наука
Ученые нашли новое объяснение крупным размерам ядра Меркурия
18:45
Политика
Количество участников встречи по Сирии в Нур-Султане сократили из-за COVID-19
18:40
Весь мир
Полиция Ирака предотвратила нападение на аэропорт Багдада
18:37
Общество
Психолог перечислила способы предотвратить эмоциональное выгорание на работе
18:37
Общество
Российский блогер назвала лучшее место для отдыха на Черном море
18:36
Экономика
Спрогнозировано повышение ипотечных ставок в России
18:35
Происшествия
Сотрудники МЧС потушили заброшенное здание на юге Петербурга
18:31
Общество
Россиянам перечислили лучшие города страны для поездок на велосипеде
18:31
Происшествия
Спасатели вытащили двух утопленников из прудов в Набережных Челнах
18:31
Происшествия
Пьяный мужчина похитил мальчика с площадки в Нижнем Новгороде
Все новости

Ростовская мэрия выделила 374 млн рублей на развитие Театрального спуска
Общество
Ростовская мэрия выделила 374 млн рублей на развитие Театрального спуска
сайт администрации Ростова-на-Дону  /  Неизвестен

Ростов-на-Дону, 3 июля. Городские власти выделили средства на покупку 70 земельных участков в районе Театрального спуска, которые в 2017 году пострадали от пожара. 

Как поясняют в мэрии, согласно постановлению главы, все участки могут быть приняты в муниципальную собственность к 2022 году. На их территории, по новому городскому генплану, начнется строительство пешеходной зоны от Театральной площади до набережной.

Также будут изъяты земельные участки, пострадавшие от пожара и при строительстве дороги. Собственники получат компенсационные выплаты по рыночной стоимости земли и строений.

Пока из городского бюджета на эти цели выделено 374 млн рублей. Положительное заключение по проекту ростовская администрация планирует получить в начале августа текущего года. 

Ранее ФАН сообщал, что бывший мукомольный завод Ростова превратят в инновационный кластер за деньги частных инвесторов. По предварительным данным, реновация объекта обойдется в 3,2 млрд рублей.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Ростовская мэрия выделила 374 млн рублей на развитие Театрального спуска
ростов на дону реновации театральная площадь генплан города
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru