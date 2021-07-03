Игорь Додон заявил о зависимости Майи Санду от западных кураторов

Кишинев, 3 июля. Действующий президент Молдавии Майя Санду совершила много антироссийских действий с начала своего правления, заявил бывший лидер республики Игорь Додон.

По словам молдавского политика, Санду продолжает думать, что страна находится под ее управлением. За время своего президентства она уже совершила целый ряд действий, направленных против Москвы.

«На самом деле она выполняет команды своих зарубежных кураторов» — сказано в Telegram-канале Додона.

Бывший президент предположил, что в будущем Санду может запретить российскую вакцину «Спутник V», выйти из СНГ и отказаться от газа из России.

«Я твердо убежден, что нашему народу это точно не нужно», — подчеркнул Додон.

Бывший лидер Молдавии также опасается вмешательства Запада в парламентские выборы. По его мнению, республика не вписывается в общую региональную повестку, которая является антироссийской.