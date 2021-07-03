В Техасе помощник шерифа убил мужчину, который угрожал покончить с собой

Грейам, 3 июля. Департамент общественной безопасности Техаса начал расследование в отношении помощника шерифа, который застрелил 39-летнего Стивена Уиндера при задержании в городе Грейам, округ Янг. После случившегося полицейского временно отстранили от службы. Об этом сообщила газета Times Record News.
Police killed Stephen Winder, age 39, on June 29, 2021 in Graham, TX. https://t.co/Mc74wKvn0W#GrahamTX #twitterbot #fatalshooting #fatalforce #opendata #reform— Police Killing Tracker Bot (@pd_kill_tracker) July 1, 2021
Помощника шерифа вызвали, чтобы проверить состояние Уиндера, который угрожал покончить с собой и был вооружен. Далее полицейский по неизвестной причине застрелил мужчину и доставил его в одну из городских больниц Грейама, где местного жителя признали мертвым.
Сообщается, что тело погибшего было отправлено на вскрытие в медицинский центр округа Таррант, а помощника шерифа отстранили от службы на время следственных действий.
Подобные случаи полицейского насилия нередко происходят в США. Их расследуют различные правозащитные организации и активисты. В России этим занимается Фонд борьбы с репрессиями, созданный при участии бизнесмена Евгения Пригожина. Одним из последних дел стала гибель 22-летнего австралийца Тейна Четфилда, который покончил с собой в тюрьме. Родственники мужчины считают, что в его смерти виноваты сотрудники пенитенциарного учреждения. Российские правозащитники разбираются в обстоятельствах дела и отправили запросы в высшее руководство Австралии.