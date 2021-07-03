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В Техасе помощник шерифа убил мужчину, который угрожал покончить с собой
Весь мир
В Техасе помощник шерифа убил мужчину, который угрожал покончить с собой
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Грейам, 3 июля. Департамент общественной безопасности Техаса начал расследование в отношении помощника шерифа, который застрелил 39-летнего Стивена Уиндера при задержании в городе Грейам, округ Янг. После случившегося полицейского временно отстранили от службы. Об этом сообщила газета Times Record News.

Помощника шерифа вызвали, чтобы проверить состояние Уиндера, который угрожал покончить с собой и был вооружен. Далее полицейский по неизвестной причине застрелил мужчину и доставил его в одну из городских больниц Грейама, где местного жителя признали мертвым.

Сообщается, что тело погибшего было отправлено на вскрытие в медицинский центр округа Таррант, а помощника шерифа отстранили от службы на время следственных действий.

Подобные случаи полицейского насилия нередко происходят в США. Их расследуют различные правозащитные организации и активисты. В России этим занимается Фонд борьбы с репрессиями, созданный при участии бизнесмена Евгения Пригожина. Одним из последних дел стала гибель 22-летнего австралийца Тейна Четфилда, который покончил с собой в тюрьме. Родственники мужчины считают, что в его смерти виноваты сотрудники пенитенциарного учреждения. Российские правозащитники разбираются в обстоятельствах дела и отправили запросы в высшее руководство Австралии.

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