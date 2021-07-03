Пьяный подросток на ВАЗ устроил смертельное ДТП под Ростовом

Ростов-на-Дону, 3 июля. Пьяный подросток врезался на автомобиле в дерево. В результате инцидента погибли двое пассажиров.

Сотрудники полиции возбудили уголовное дело в отношении жителя Каменска-Шахтинского. По данным правоохранителей, он сел пьяным за руль и спровоцировал аварию, в результате которой погибли два юных пассажира. Сам 15-летний виновник ДТП находится в больнице в тяжелом состоянии.

Трагедия произошла ночью на улице Советская. Подросток не справился с управлением и допустил столкновение с деревом. Следствие устанавливает все обстоятельства ДТП.

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