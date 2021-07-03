Пенсионерка и двое малолетних внуков утонули в Астраханской области

Астрахань, 3 июля. Пожилая женщина и двое внуков утонули в реке Бахтемир в поселке Ильинка. Спасатели обнаружили тело пенсионерки на берегу возле детских вещей.

Поиски шестилетней девочки и четырехлетнего мальчика продолжаются под руководством следственно-оперативной группы. В поисковых мероприятиях участвуют 16 человек, в числе которых сотрудники ГИМС, водолазная группа “Волгоспас” и волонтеры, сообщили в пресс-службе МЧС России по Астраханской области.

СК РФ по региону организовал проверку по факту гибели местной жительницы и двух несовершеннолетних детей. По результатам проверки будет принято процессуальное решение