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Кубанский блогер раскрыл значение обидных прозвищ туристов на курортах Черного моря
Общество
Кубанский блогер раскрыл значение обидных прозвищ туристов на курортах Черного моря
wikipedia.org  /  RIA Novosti archive / B. Elin / CC-BY-SA 3.0

Анапа, 3 июля. Коренной южанин рассказал в своем блоге, почему отдыхающим на курортах Краснодарского края местные жители дают обидные прозвища.

Житель Анапы не раз в юности слышал выражение «курапач», которое употребляли в отношении туристов его сверстники и взрослое местное население. Парню объяснили, что прозвище пошло от куропаток — приезжие ведут себя, как эти беспокойные птицы.

Кубанец выразил недоумение, почему местные жители так негативно относятся к единственному источнику дохода. Он отметил, что к гостям курорта нужно относиться с южным гостеприимством, ведь радушные хозяева никогда не останутся без дохода в курортный сезон.

В Сочи туристов, которые высказывают вслух недовольство по любому поводу, называют «бздыхами». Блогер возмущенно отмечает, что в курортный сезон в Сочи кромешный ад — нескончаемые автомобильные пробки, масса туристов, отсутствие качественного сервиса и удобного общественного транспорта. Таксисты всеми способами наживаются на приезжих, что вызывает возмущение туристов.

«А как вам железная дорога, которая в некоторых популярных местах проходит прям через пляж? Неудивительно, что некоторым туристам может не нравиться такой отдых», — отметил блогер.

Существует в Сочи определение для тех туристов, которые экономят на всем: еде, жилье, развлечениях. Местные жители дали им обидное прозвище «доширак». Не каждый россиянин может себе позволить сочинский all inclusive, отметил блогер. Именно эта категория приезжих пополняет карманы условной «тети Розы» с ее крохотной каморкой, которую она сдает туристам, подчеркнул южанин.

«Мне кажется уровень любого туристического региона поднимается прежде всего с отношения местных жителей», — резонно заметил коренной кубанец и добавил, что искренность и радушие способно нивелировать любые недостатки сервиса.

Российские туристы в 2021 году удивляются высоким ценам на туристические услуги в Краснодарском крае и Крыму. Отдых на полуострове сравнялся с ценой Сочи. Виной тому — высокий спрос на отдых в России из-за закрытых границ и пандемии коронавируса.

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сочи турист курорт прозвище
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